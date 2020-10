Letojanni, picchia l'ex coniuge e il figlio minore: arrestato 43enne messinese

I carabinieri di Taormina hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne di Messina per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi ai danni dell’ex coniuge e del figlio minore.

Allertati da una telefonata pervenuta al Nue 112 per che segnalavano urla provenienti da un’abitazione di Letojanni, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre picchiava la donna e il figlio. La vittima ha riferito di avere subito nel tempo ripetuti maltrattamenti. Al termine dell’udienza di convalida, il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

