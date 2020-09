La morte di Aurelio Visalli a Milazzo, il sindaco: "Inutile accanirsi sui ragazzini"

Una tragedia che ha scosso l'Italia. E non solo perché ha provocato reazioni forti da parte di tutto il mondo istituzionale (un messaggio di cordoglio è giunto anche dal presidente Mattarella) e politico, ma anche di sindacati, associazioni e movimenti.

Ma in ambito locale, fortissima è stata la commozione che la morte di Aurelio Visalli ha provocato nella comunità milazzese. "I ragazzi - dice però il sindaco Formica - devono capire che non si scherza con il mare agitato che si è portato via tanta gente dalle nostre parti negli anni scorsi, però dico anche alla gente che adesso è inutile accanirsi contro i ragazzini".

