Nonno di Messina positivo al Coronavirus, 5 nipoti in isolamento: tensione nelle scuole

Adesso anche la scuola trema. Il caso di positività di un nonno riscontrato al Policlinico di Messina fa scattare l’allarme in diverse scuole cittadine.

Il sessantacinquenne che giovedì è risultato positivo al tampone - riporta la Gazzetta del Sud in edicola - aveva parecchi nipoti. Cinque frequentano l’istituto comprensivo Catalfamo di Villaggio Cep, ma ce ne sono altri, più grandi, che frequentano una scuola media e alcuni istituti superiori. Fortunatamente al primo tampone sono risultati tutti negativi, ma restano in quarantena come indicano le disposizioni in materia di contagio.

La situazione è monitorata tanto dall’Azienda sanitaria provinciale quanto dalla protezione civile comunale guidata dall’assessore Massimiliano Minutoli, a cui quotidianamente dovrebbero giungere tutti i dati per il tracciamento dei congiunti e dei parenti dei contagiati.

Per ora nessuna chiusura ma la tensione, indipendentemente da questo caso, è altissima nelle scuole. Al Papardo, al Policlinico e all’Asp, dove si sono svolti i test su base volontaria, una media dell’1% degli insegnanti è risultata positiva all’esame sierologico e negativa all’esame molecolare successivo. Al Policlinico restano 9 pazienti: uno in terapia intensiva, 8 al padiglione C che ospita il reparto di malattie infettive.

