Messina, la preside del Nautico dice 'no' alle soluzioni proposte da De Luca

Diventa sempre più un caso la vicenda del Nautico Caio Duilio di Messina. Nella stagione delle ricerca di aule per evitare doppi turni e, per quanto possibile della didattica a distanza, si acuisce la storica mancanza di spazi dell'istituto di via La Farina. Il Nautico non sembra affatto intenzionato ad accettare le aule aggiuntive individuate dalla Città metropolitana e questo nonostante i toni perentori usati recentemente dal sindaco De Luca.

La preside Maria Schirò difende la decisione, che attende la ratifica del Consiglio d'istituto , in maniera circostanziata. Il punto di partenza è che Palazzo dei leoni, per coprire il deficit di aule del Caio Duilio ha proposto di realizzare una nuova doppia sede staccata alla Zir, in via Orso Corbino e in via Bonino, dove sono disponibili, in affitto, una trentina aule.

