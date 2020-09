Lavori sul viadotto Ritiro a Messina, Falcone vuole chiarezza: vertice a Palermo

Tutti a rapporto dall'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, lunedì nella sede del Consorzio autostrade. All'ordine del giorno la tabella di marcia dei lavori sul viadotto Ritiro.

Troppe le proteste e i disagi sull'opera considerata di fondamentale importanza per la viabilità di Messina. Troppe le segnalazioni sulla scarsa presenza di operai in cantiere. Dovevano essere 75 dal 15 settembre. E secondo il Consorzio ci sarebbero, ma sarebbero impegnati in punti dove non si vedono.

«Per ora stanno lavorando a fasi molto delicate come lo svaro di alcune travi in cemento armato - spiega Salvatore Minaldi, direttore generale del Cas - sono in punti dove è difficile individuarli».

