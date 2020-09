La morte di Lorenza a Lipari, gli ispettori del ministero in ospedale per 4 ore

Sono arrivati a Lipari gli ispettori del ministero della Sanità, guidati da Maria Grazia Laganà, che per oltre quattro ore hanno compiuto accertamenti nell'ospedale di Lipari nell'ambito delle attività avviate sulla morte della 22enne Lorenza Famularo, deceduta il 23 agosto agosto.

Sempre oggi è arrivata la commissione regionale della Salute presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo che ha incontrato i sindaci eoliani e alcuni rappresentanti del comitato isolano. La presidente La Rocca che ha confermato che la commissione condivide in pieno gli impegni assunti nella visita di ieri dall'assessore Razza, ha aggiunto "faremo anche noi in modo di accelerare l'iter per rendere l'ospedale eoliano".

"In quest'isola - ha spiegato - bisogna anche fare in modo di riaprire il punto nascite e in questa ottica solleciteremo il ministero preposto per la deroga". La procura di Barcellona Pozzo di Gotto lavora sull'ipotesi dell'omicidio colposo.

Il direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia invece ha precisato che "l'infermiere non è stato sospeso ma si sta valutando la sua posizione". Il comitato dopo una settimana ha sospeso il "presidio" all'ospedale.

