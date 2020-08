Sant'Agata Militello nella morsa del Coronavirus, più controlli e mascherine anche all'aperto

Firmata questa mattina l’ordinanza sindacale che applica sul territorio comunale di Sant’Agata Militello nuove misure di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus Covid-19, alla luce del recente aumento dei contagi che sta interessando la comunità locale ed in particolare la popolazione giovanile.

«Stiamo attraversando una fase particolarmente delicata nella quale non possiamo permetterci in nessun modo di sottovalutare il problema – commenta il sindaco Bruno Mancuso –. C’è una comprensibile preoccupazione da parte di tutta la comunità e, pur ribadendo l’invito a mantenere calma e tranquillità, l’amministrazione ha il dovere di tutelare i cittadini intensificando le misure che tutti siamo obbligati a osservare con scrupolo per scongiurare una paventata diffusione dei contagi che potrebbe avere effetti nefasti per l’intera cittadinanza».

Dalla data odierna e fino a nuova comunicazione, dunque, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale.

Non sono soggetti all’obbligo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con disabilità o patologie che ne rendano incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di protezioni durante l’attività fisica stessa, a condizione di mantenere un distanziamento non inferiore a due metri.

Sono sospese le attività del ballo, all’aperto ed al chiuso, che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Sospesi il mercato settimanale del martedì e il mercato del contadino del venerdì così come tutte le manifestazioni pubbliche, anche sportive, compresi convegni, incontri e seminari. Sono sospese tutte le attività di intrattenimento e spettacoli musicali dal vivo realizzati nei locali di somministrazioni di alimenti e bevande e relative pertinenze e le attività presso i circoli ricreativi.

Permane quindi l’obbligo di disporre accessi regolamentati e scaglionati nelle attività commerciali in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, nonché il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro ed il divieto di sostare all'interno dei locali oltre al tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni, e gli accessi regolamentati e scaglionati presso gli uffici pubblici.

L’ordinanza dispone quindi di intensificare i controlli sul rispetto dei vigenti protocolli sanitari e delle misure stabilite dalle ordinanze nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Coronavirus nonché ai fini della rilevazione delle sanzioni derivanti da eventuali violazioni degli obblighi di quarantena.

