Tensostruttura di Porto Empedocle, in fuga 50 migranti ma alcuni sono rientrati

Nuova fuga di migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Sono una cinquantina, secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell’ordine, gli ospiti della struttura di accoglienza provvisoria che, fra stanotte e la tarda mattinata, hanno scavalcato la recinzione e si sono allontanati a piedi.

Le scene sono state immortalate da alcuni passanti con un telefonino e le immagini, come spesso accade, sono girate da un telefono all’altro diventando virali in poco tempo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare i fuggitivi. Alcuni di loro sono già tornati spontaneamente nella struttura nei pressi del porto.

Già una decina di giorni fa dalla stessa tensostruttura della Protezione civile erano scappati un centinaio di immigrati.

