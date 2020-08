Tragedia a Messina, operaio forestale muore durante lo spegnimento di un incendio

Tragedia a S. Filippo superiore pochi minuti fa. Un operaio forestale 60enne è morto durante lo spegnimento di un vasto incendio che si era propagato nella zona.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica della tragedia, ma a quanto pare l'uomo che era al lavoro con un mezzo meccanico in una zona impervia sarebbe precipitato in un dirupo, forse dopo aver perso il controllo del mezzo forse per l'inalazione di fumo durante le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono arrivati i sanitari e i primi soccorritori.

