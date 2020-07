Autocisterna in fiamme sulla Messina-Catania, paura vicino al casello di Tremestieri

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, sull’autostrada A18 Messina-Catania. Sette chilometri prima del casello di Tremestieri, in direzione del capoluogo peloritano, un’autocisterna che trasportava gasolio ha preso fuoco.

Il conducente ha avuto la prontezza di riflessi di spegnere il principio d’incendio, scaturito dal vano motore, con tre estintori in dotazione al mezzo pesante. Poi l’intervento dei vigili del fuoco. Si sono formati rallentamenti finché le operazioni di messa in sicurezza non si sono concluse.

