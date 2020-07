Tragedia a Taormina: ventenne cade sugli scogli, batte la testa e muore

Tragica fine per un 20enne di nazionalità tunisina che ha perso la vita questo pomeriggio, nella zona del Capo-Taormina (Ss114), a pochi metri di distanza da un noto albergo, in un campeggio abbandonato. Da una prima ricostruzione dei fatti, il giovane era arrivato nell’oasi abbandonata che si affaccia sulla baia di Villagonia, con il fratello e con un amico nell’ex campeggio. La comitiva era in zona per una battuta di pesca.

Il ragazzo avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio per una maldestra manovra, finendo quindi, contro uno scoglio e battendo il capo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri e dei medici del 118. Il 20enne è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco, ma era già morto.

Vano si è rivelato qualsiasi tentativo di rianimare il ragazzo e trasportarlo all’ospedale San Vincenzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Taormina che hanno già ascoltato il fratello e l’amico della vittima ed alcuni passanti per far luce su quanto accaduto.

