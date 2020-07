Incidente nella notte sulla Messina-Palermo, auto si ribalta all'altezza dei Villafranca

Incidente nella notte sull'autostrada Messina-Palermo. Un'auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata all’altezza del viadotto Calamo, poco prima di arrivare al casello autostradale di Villafranca Tirrena.

Intervenuti i vigili del fuoco del comando di Messina. I due passeggeri, dopo l'impatto avvento intorno a mezzanotte, sono stati trasportati al pronto soccorso da due ambulanze del 118. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento Nord dei vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell’autovettura, anche la polizia stradale e gli operatori del Cas.

