Spaccio di droga e furto di energia elettrica, quattro arresti tra Barcellona e Falcone

I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, Andrei Aliquo’, 26 anni, e Martina Naccari, 26 anni, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione di sostanze psicotrope e furto aggravato di energia elettrica.

I carabinieri hanno notato l’uomo all’esterno della propria abitazione e dato il suo atteggiamento hanno deciso di effettuare un controllo. Nella circostanza, lo stesso è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Per tale motivo i militari hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione dove l’uomo viveva con la propria compagna.

La perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi (CT), ha consentito il rinvenimento di circa 23 grammi di “marijuana”, sei piantine della medesima sostanza psicotropa coltivate sul terrazzo dell’abitazione in alcuni vasi di terracotta ed un bilancino di precisione. Inoltre, i militari hanno riscontrato anche un allaccio abusivo di corrente elettrica praticato attraverso il collegamento diretto alla linea esterna attivato per mezzo di un interruttore magnetotermico. L’anomalia è stata, poi, confermata anche da personale della società che eroga l’energia elettrica.

La sostanza stupefacente ed il bilancino di precisione sono stati sequestrati ed i due giovani sono stati arrestati, in flagranza di reato, poiché ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione di sostanze psicotrope e furto aggravato di energia elettrica. L'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, mentre la donna è stata rimessa in libertà.

I carabinieri di Falcone hanno arrestato, in flagranza di reato, il 43enne L.M.F. e la 39enne D.M. ritenuti responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato di energia elettrica. I due hanno realizzato con un bypass un allaccio abusivo, collegandosi alla linea elettrica di una struttura residenziale sita nelle immediate vicinanze della loro abitazione.

Le verifiche sono state effettuate - alla presenza di un tecnico – a seguito di una segnalazione pervenuta direttamente ai carabinieri di Falcone da parte dell’amministratore del complesso residenziale che aveva riscontrato un consumo anomalo di energia elettrica nel periodo di riferimento. Al termine delle attività ispettive, la coppia è stata arrestata poiché ritenuta responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. Gli arrestati sono stati condotti presso la loro abitazione e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati presso il Tribunale di Patti.

