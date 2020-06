Taormina invasa da rifiuti: differenziata dimenticata

Incivili protagonisti a Taormina, dove il dopo lockdown per quanto riguarda la raccolta rifiuti sta riproponendo in primo piano diversi casi di vera e propria indecenza da parte di residenti che abbandonano la spazzatura per strada. Si tratta di deprecabili episodi che si riscontrano sia in centro storico che nelle frazioni. Il monito a invertire la tendenza e a tornare a fare la raccolta in modo corretto era arrivato già nei giorni scorsi dal sindaco Mario Bolognari ma è un appello che è rimasto inascoltato.

«I mastelli evidentemente non si usano più», ha detto con amarezza l'esperto del sindaco, Nicola Sciglio, che ha poi aggiunto: «Non si riesce a capire come si possa essere così incivili. Anziché conferire come si dovrebbe, depositando tutto come da istruzioni, e anziché per gli ingombranti prenotare e attendere che venga la ditta a ritirarli a casa, invece assistiamo a delle scene incommentabili».

