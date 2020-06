Maltempo in Sicilia, domani piogge e venti forti: allerta gialla anche a Messina

Arriva il maltempo in Sicilia ed è allerta meteo anche a Messina. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Il livello di allerta, per la giornata di domani, è di colore giallo.

In particolare - si legge nel bollettino - per la giornata di domani si prevedono precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sulla Sicilia centro-settentrionale».

Si tratta di una perturbazione atlantica - alimentata da flussi in quota più freddi provenienti dalla Groenlandia - che determinerà nelle prossime ore una fase perturbata su gran parte delle regioni italiane, con precipitazioni più frequenti sulle aree tirreniche e sul Nord-Est, oltre a un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali.

