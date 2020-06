Sospiro di sollievo a San Fratello, negativo il tampone delle due anziane in casa di riposo

Allarme Coronavirus rientrato a San Fratello, dove hanno dato esito negativo i tamponi effettuati alle due anziane della casa di riposo “Maria Immacolata Nuovi Orizzonti”.

Dal test Igm erano emerse sospette positività per le due donne all'interno della struttura, per questo il sindaco Salvatore Sidoti Pinto aveva disposto un'ordinanza per isolare la struttura in attesa del responso.

Le donne, isolate nelle apposite stanze Covid di cui la struttura è munita, sono però risultate negative e dunque è stato revocato il divieto di accesso dall’esterno alla struttura e di uscita per tutti gli altri soggetti ospitati ed il personale stesso.

