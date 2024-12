Messina e i suoi Forti protagonisti del film Don Chiosciotte, si gira nel weekend. Riprese anche in Calabria

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre a Messina si svolgeranno le riprese del film Don Chiosciotte. Selezionati due attori messinesi: Mauro Failla, nel ruolo del medico, e Davide Colnaghi, in quello di portantino. A comunicarlo stamani, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell'assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, il regista del film Fabio Segatori, che ieri in città ha seguito direttamente i provini di oltre duecento attori.

"Ringrazio il regista Segatori – ha sottolineato il sindaco Basile - per avere scelto Messina per le riprese del suo film. Ne avevamo parlato due anni e mezzo fa durante le fasi dello sbarco di Don Giovanni d'Austria e lui rimase piacevolmente impressionato da quelle scene, pensando di riproporre il capolavoro letterario di Miguel de Cervantes che proprio a Messina venne ricoverato nell’Ospedale civico per alcune ferite gravi rimediate nella battaglia di Lepanto del 1571. Momenti come questi diventano strumento di aggregazione, inclusione, cultura e condivisione, oltre a dare riscontri positivi alla nostra Città sotto il profilo sociale, turistico ed economico”.