Il messinese Fabrizio Crimi produttore di "Generazione poker"

Nella suggestiva atmosfera del Palazzo Naiadi e in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, si è svolta la prima edizione del “Roma Premiere” organizzato da Bros Group Italia, un appuntamento che vuole dare risalto alle imprese e agli investitori italiani che sostengono le giovani produzioni cinematografiche.

L’evento è iniziato in Piazza della Repubblica con la proiezione, presso il Cinema The Space, del film “GENERAZIONE POKER”, prodotto dal messinese Fabrizio Crimi e da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia, Auru Movie e 11:11 Films International di Ronn Moss.

"Finalmente il film che mi ha visto protagonista per la prima volta come produttore prende il largo in via ufficiale - ha detto Crimi - annunciando che verrà distribuito ufficialmente e sarà visibile nelle maggiori piattaforme digitali entro fine novembre. Una storia particolare quella di questa pellicola. Il film infatti dopo aver subito addirittura un interrogazione parlamentare durante il governo monti fu ritirato e non ebbe la distribuzione che cmq un film merita. Oggi - sottolinea Crimi - dopo un lungo lavoro e grazie alla passione di tante persone che hanno partecipato all opera gli viene riconosciuto il giusto merito e quindi siamo molto orgogliosi di presentare finalmente al grande pubblico un opera che piaccia o non piaccia ha coinvolto tante persone meritevoli. Ma sono ancora più felice per tutte le persone che hanno partecipato a questo meraviglioso progetto (oltre 500 tra players del Texas holdem attori e maestranze ), in primis Tiziano Cavaliere ha ideato insieme a me il tutto e oggi con la sua bros group italia coordina e produce tutte le attività necessarie per dare nuova vita a Generazionepoker. Ringrazio tutti gli attori protagonisti che sono diventati grandi amici e anche la partecipazione straordinaria della grandissima Lina Sastri e il grande Francesco Pannofino che hanno svolto il delicato ruolo di genitori dei due fratelli protagonisti Andrea Montovoli e Piero Cardano".