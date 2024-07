Al Taormina Film Festival la magistrale lezione di Arnaud Desplechin: cinema, risate e lacrime

«Questa lezione di cinema sarà politicamente scorretta!». Così il direttore artistico del Taormina Film Festival Marco Müller ha introdotto la lezione di cinema di Arnaud Desplechin, ospite della manifestazione, in attesa di proporre oggi al Palacongressi, per la sezione “Focus Mediterraneo”, «Filmlovers!», versione inglese di «Spectateurs», suo ultimo film già presentato a Cannes.

Un cinefilo non ortodosso, la cui filmografia tra realtà e immaginazione contiene interessanti rimandi a Truffaut, Hitchcock, Bergman. «L’unico autore capace di camminare sulla corda tesa tra commedia e melodramma – ha sottolineato Müller – senza mai cadere dalla parte del melodramma, spingendo la commedia fino a sfiorare il tragico, ma riuscendo sempre a riportarla verso la commedia. Chi meglio di lui poteva esplorare i modi diversi di fare commedia?». Ed è proprio eludendo i classici convenevoli tra ospite e moderatore che Desplechin fa una premessa: «Quando Marco mi ha telefonato gli ho detto che aveva scelto la persona sbagliata, perché da spettatore cinematografico amo piangere. Ma per lui e per la mia compagna, che mi trova divertente, ho accettato la sfida, sebbene il mio cinema sia fortemente melodrammatico».

Eppure, nella sua lezione, quell’amore per il cinema che nel suo «Spectateurs» emerge potentemente c’era tutto, assieme ad una profonda capacità di analisi e narrazione critica di tante pietre miliari della settima arte. Si parte dal ricordo di una masterclass vissuta da spettatore, col grande Orson Welles, durante gli anni di formazione presso la prestigiosa scuola di cinema parigina La Fémis. «Quando Welles chiese chi di noi volesse fare cinema, io e un amico che mi era accanto fummo gli unici a non alzare la mano. Ma quando chiese chi volesse fare spettacolo la mano la alzammo solo noi, dimostrando di non considerare lo spettacolo qualcosa di cui vergognarsi». Un aneddoto che è già di per sé un insegnamento sul giusto atteggiamento di chi si accosta alla complessità dell’arte dello spettacolo.