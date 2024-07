Tra Pirandello e la Nouvelle Vague: a Taormina è il giorno di Sergio Castellitto

Indiscusso maestro della Nouvelle Vague, Jacques Rivette rivive con la versione integrale di una delle sue ultime, significative opere, ispirata a un classico di Luigi Pirandello. Nella giornata di ieri il Taormina Film Festival lo ha ricordato a otto anni dalla scomparsa con la prima internazionale di «Va Savoir. +», l’edizione definitiva, con tante scene inedite, del film che Rivette realizzò nel 2001, uscito in Italia col titolo «Chi lo sa?». Un mix di dramma e commedia che parte dal celebre testo del drammaturgo agrigentino «Come tu mi vuoi», nel film rappresentato in un teatro parigino da Camille e Ugo, attrice e regista, compagni di lavoro e di vita per i quali la trasferta nella capitale francese sarà un vero e proprio viaggio sentimentale e intimo. Ad interpretarli Jeanne Balibar e Sergio Castellitto, che in serata ha introdotto la proiezione del film al Palacongressi, col direttore artistico del festival Marco Müller.

«Pirandello è un pallino della mia vita – ha detto l’attore romano incontrando la stampa – perché è lo snodo cruciale fra teatro ottocentesco e teatro della psicanalisi, quindi un autore di una modernità straordinaria. Jacques ha inteso fare un parallelismo fra il gioco dell’identità perduta di Camille e quello della maschera che muta del grande autore siciliano. Credo volesse mischiare non le lingue parlate, ma del teatro: il teatro alto dello stesso Pirandello e quello altrettanto elevato degli attori che quando escono di scena in realtà non lo fanno, portandosi i turbamenti dei loro personaggi in camerino». Castellitto ha ricordato il forte legame col regista, considerato suo maestro alla pari di Scola e Ferreri. Un rapporto di stima umana e professionale, soprattutto di grande fiducia e collaborazione: «Jacques fece realizzare a me la regia teatrale delle scene della rappresentazione di Pirandello, esattamente come faceva il mio personaggio. Lui girava scene molto lunghe senza mai chiedere di cambiare un movimento che facevo fare a me stesso e agli altri attori».