Che arte della gioia, il cinema! Al Taormina FilmFest la serie Sky Original diretta da Golino

Un testo dall'iter editoriale travagliato – rifiutato dagli editori per anni, scritto nel 1976 e pubblicato dopo la morte dell’autrice – fece scandalo per il suo contenuto di verità, perché parlava di formazione e sessualità femminile. Oggi quel testo, «L'arte della gioia» di Goliarda Sapienza (Einaudi), dopo aver ottenuto il suo riscatto in Italia e nel mondo, è diventato una serie Sky Original diretta da Valeria Golino e proposta al cinema fra maggio e giugno in due parti per Vision Distribution. Dopo la presentazione a Cannes e il successo in sala, i primi due capitoli della storia sono stati riproposte ieri al Taormina Film Festival nella sezione “Officina Sicilia”. Presenti la Golino con le protagoniste Tecla Insolia e Jasmine Trinca, il co-regista Nicolangelo Gelormini, la produttrice Viola Prestieri e il montatore Giogiò Franchini.

Un volume corposo, di una complessità erudita che la Golino – che sarà protagonista oggi di una lezione di cinema condotta dal giornalista Enrico Magrelli – ha accolto con vivo interesse immergendosi per quattro anni nella mente e nella personalità dalle tante sfaccettature di Goliarda Sapienza: «Ci siamo dovuti confrontare con un grande magma: un libro fluviale e pieno di contenuti, stili e fantasia di quell’anima complessa che era l’autrice. Riuscire a dare un senso alle pagine sullo schermo è stato lungo e faticoso, ma anche bello e totalizzante».

Per Tecla Insolia, originaria di Solarino, nel Siracusano, il ruolo di Modesta ha rappresentato un ritorno a casa: «È stato entrare in contatto con qualcosa che è in me da sempre. Mi sento più siciliana che toscana, in casa si parla italiano, ma si litiga molto in dialetto. Ho un legame profondissimo con questa terra e il romanzo lo rappresenta in tutti i modi».