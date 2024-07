TaoFilmFest, il futuro inizia da ieri: al Teatro Antico Verdone e De Sica protagonisti dei Nastri d'Argento

«Guardando alla storia del festival e alla sua nascita in un’arena all’aperto di Messina nel 1955 (L’Irrera al Mare, ndr) si capisce che è stato forte quando si apriva con i Nastri d’argento – ha detto Müller in conferenza stampa – . Quindi ho pensato che per ripercorrere la storia del festival bisognava convincere il Sindacato nazionale dei Giornalisti Cinematografici italiani a tornare a Taormina, lanciando un’altra volta una cerimonia che da sempre aveva creato un bel momento di sconfinamento tra il cinema italiano e internazionale. Questa dovrebbe essere oggi la forza di Taormina».

Un segnale importante quindi la presenza dei Nastri e soprattutto dei “re della commedia” Christian De Sica e Carlo Verdone, sulla scena cinematografica con centinaia di film all’attivo, e fortemente rappresentativi del palmarès che i Giornalisti Cinematografici dedicano alla commedia da ben 15 anni.

Con la loro tipica simpatia e verve comica, i due artisti, che proprio a Taormina avevano ricevuto i primi premi della loro carriera – De Sica come rivelazione dell’anno per «Giovannino» (1976) di Paolo Nuzzi e Verdone per il suo debutto cult «Un sacco bello» (1980) – si presentano come ex compagni di liceo, uniti da un baratto sui compiti di latino e greco, in un periodo in cui il cinema non era parte dei loro progetti di vita. Ma con due giganti alle spalle come Vittorio De Sica e Mario Verdone la scelta diventava quasi obbligata.

«Questo premio voglio dedicarlo agli attori comici che come me hanno subito critiche dure per anni da alcuni giornalisti – ha detto De Sica – e ringrazio il Sindacato per aver pensato a noi che siamo anche cognati».