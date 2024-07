Da stasera il Taormina Film Festival. Grande attesa per l’edizione dei 70 anni: i Nastri d’Argento tornano al Teatro Antico

Si inaugura oggi il Taormina Film Festival 2024, che spegnendo le sue prime 70 candeline, si attesta come uno dei Festival cinematografici più longevi e prestigiosi a livello internazionale. Grandi protagonisti della serata di apertura per festeggiare un compleanno importante, i Nastri d’Argento che tornano al Teatro Antico per omaggiare l’eccellenza della commedia italiana con alcuni dei protagonisti più amati dal pubblico, e celebrare ancora una volta il grande Nino con il “Premio Manfredi” – promosso dai Giornalisti Cinematografici con la famiglia Manfredi.

Iniziano domani le serate con le proiezioni dei film al Teatro Antico con l’anteprima mondiale di Saint Clare della regista italoamericana Mitzi Peirone, a Taormina con le attrici Bella Thorne (che presenta al Festival il suo corto d’esordio Unsettled) e Rebecca De Mornay. Il primo film italiano, anche questo in prima mondiale, è Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca che salirà sul palco del Teatro Antico domenica 14 con gli interpreti Gaetano Bruno, Peppino Mazzotta e Claudio Castrogiovanni. Tutte le serate del Teatro Antico saranno condotte dalla giornalista Elvira Terranova; la madrina del Festival è invece l’artista catanese Ester Pantano, che dopo la serata di sabato 13 luglio sarà sul palco anche il 14 in occasione del Cariddi d’oro alla Carriera al produttore Carlo Degli Esposti e per la cerimonia di chiusura del 19 luglio.