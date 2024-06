Taormina Film Festival: sarà Saint Clare di Mitzi Peirone il film di apertura

Dopo l’inaugurazione del Taormina Film Festival in omaggio al 70° anniversario con un evento speciale dei Nastri d’Argento il 12 luglio al Teatro Antico, sarà Saint Clare di Mitzi Peirone il film di apertura in anteprima mondiale il 13 luglio, alla presenza dell’attrice protagonista Bella Thorne. Il festival si svolgerà dal 12 al 19 luglio a Taormina. Tratto dal romanzo di Don Roff "Clare at Sixteen", SAINT CLARE, ambientato in una piccola città, racconta la storia di una giovane donna solitaria perseguitata da voci che la inducono a commettere omicidi che non vengono mai scoperti o puniti, finché il suo ultimo crimine rivelerà insospettabili segreti.

Il film è diretto dalla regista e sceneggiatrice italiana Mitzi Peirone (Braid), che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Guinevere Turner (American Psycho). Bella Thorne (Divinity) è la protagonista, affiancata da Ryan Philippe (Crash) e Rebecca DeMornay (Wedding Crashers); il film è prodotto da David Chackler, Arielle Elwes, Joel Michaely. Colonna sonora originale di Zola Jesus. "Non avremmo potuto sognare un debutto migliore per il nostro film onirico che la splendida e storica Taormina. Siamo euforici e onorati: soprattutto per un film che si occupa di bellezza spirituale, santità femminile e destino, non c'è casa migliore al mondo della Sicilia", ha dichiarato Peirone.