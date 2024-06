Trent'anni fa moriva Troisi: il Marefestival Salina pronto a celebrarlo con grandi ospiti e il Premio in sua memoria

Il 4 giugno 1994 moriva Massimo Troisi: trent'anni dalla sua tragica scomparsa e dall'indimenticabile film "Il Postino", girato perlopiù a Salina e candidato a 5 premi Oscar di cui uno vinto per la colonna sonora. L'isola dove il poeta Neruda (Philippe Noiret) incontrava il postino Mario Ruoppolo è pronta per celebrarlo come ogni anno col Marefestival Salina Premio Troisi, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, l'evento organizzato dai giornalisti messinesi Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale.

Il parterre di ospiti si arricchisce: Alessio Boni. Francesca Inaudi per la categoria Attori; Corrado Azzollini che verrà premiato come produttore grazie al film “Gli agnelli possono pascolare in pace”, di recente al cinema; Uccio De Santis per la categoria Comici; Mario Incudine amatissimo cantautore siciliano, per la Musica. Nomi che si aggiungono a quelli già annunciati nelle scorse settimane: Francesco Pannofino, Carla Signoris, Barbara Bouchet, Sergio Friscia e Alberto Urso che, insieme con la madrina Maria Grazia Cucinotta, saranno protagonisti della kermesse per celebrare i 30 anni del film “Il Postino”.