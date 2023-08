Messina diventa set cinematografico per "Spiaggia di vetro": la morte di un figlio e quegli affetti ritrovati

I bimbi li chiamano vetrini. Da qui il titolo del film "Spiaggia di vetro" che verrà girato anche a Messina e si ispira alla presenza sulle spiagge dei vetrini colorati che le rendono spesso multicolori, cangianti e luccicanti. E' la storia di Salvo un quarantenne pescatore siciliano, devastato dalla tragica morte in mare del suo bambino, durante un bagno alla spiaggia di vetro e che per sfuggire al dolore insopportabile lascia il suo villaggio e va a lavorare lontano come saldatore d’altura su una piattaforma petrolifera. Quando riceve la notizia dell’ictus di suo padre, torna in Sicilia per vendere la casa paterna con l’idea di usare il ricavato per ottenere l’affidamento condiviso della figlia che sta in Calabria. Ma qui la sua vita cambierà nuovamente grazie alle attività delle passerelle del pescespada che solcano lo Stretto e alla presenza di persone e affetti inaspettati, nel contesto paesaggistico delle coste e dei borghi di Messina e Villa San Giovanni.

Per realizzare le rirpese via Don Blasco, piazza Duomo e il Lago Grande diventeranno set cinematografici. Il 4 settembre e poi dal 7 al 19 dello stesso mese, a Messina saranno girate alcune scene del film. Il progetto è prodotto dalla Baobei srl e da Indyca srl, che hanno chiesto all’assessorato alla Mobilità urbana l’interdizione della sosta veicolare in alcune fasce orarie, proprio per completare le riprese. E così sarà vietata la sosta sul lato monte di via Don Blasco, per un tratto di 100 metri, quasi a ridosso del cavalcavia, e in entrambi i lati del controviale sud di Piazza Duomo, per tutta la giornata del 4 settembre. Ci si sposterà in via Pietro Rotondo, intorno al Lago Grande, dal 7 al 19 settembre. Il film è diretto dallo statunitense Will Geiger e tra i protagonisti ci sarà Claudio Castrogiovanni, attore che ha all’attivo diverse fiction come “Il capo dei capi” o “Il giovane Montalbano".