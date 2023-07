Taormina Film Fest, il nipote di Gina Lollobrigida: “La nonna? Non solo talento e bellezza”

Un legame speciale quello fra Dimitri Skofic e nonna Gina Lollobrigida, che sfida le leggi del tempo e rimane declinato al presente. Al festival per ritirare il Premio Taormina Arte in memoria della grande icona del nostro cinema, scomparsa il 16 gennaio scorso a 95 anni – consegnato la sera del 29 giugno al Teatro Antico – Dimitri parla con gli occhi pieni d’amore per quella grande donna con cui ha condiviso parte della sua adolescenza; e ne parla spesso al presente, perché la sente ancora più vicina oggi che sta visionando tutti i suoi film. «So che è stata qui a Taormina per “Buonasera, signora Campbell”, ma non so molto dei suoi film, ne ho visto solo uno assieme a lei. Nonna mi parlava di arte, scultura, fotografia, meno di cinema». Una diva antidiva, quindi, con tante passioni e altrettanti talenti: «Era sicura di sé, molto dinamica. Doveva fare qualcosa in qualsiasi momento o avere un contatto con qualcuno, anche per litigare».

Oggi Dimitri sta visionando molti dei suoi film per conoscerne meglio la statura di attrice: «Ho rivisto da poco “La donna più bella del mondo” – prosegue –. Mi fa strano vederla nei panni di attrice, perché non vedo l’attrice, ma lei, con la sua grinta. Per me è sempre stata “la nonna”, ed anche nel ruolo cinematografico è se stessa: non solo talento e bellezza, ma grinta e coraggio. Bisogna avere coraggio per arrivare dove è arrivata lei». Un modello per Dimitri, più che un’icona del cinema: «La vedo come un punto di riferimento, ma non oso paragonarmi a lei. Sono fortunato ad avere in famiglia una persona così, con tante qualità, soprattutto umane, che si emozionava sempre di fronte alla bellezza». Ma cosa diceva dell’imitazione cult di Anna Marchesini? «Non me ne ha mai parlato. Forse lo considerava un fatto normale, data la sua popolarità. Io stesso l’ho imitata per un’esercitazione all’accademia di recitazione. E anche quello mi è servito per conoscerla meglio, mettendomi nei suoi panni».

Dimitri è attore e al momento sta studiando sceneggiatura, nonostante la nonna gli avesse consigliato di fare altro, dandogli il lasciapassare solo dopo aver assistito a una sua performance interpretativa. «Non è stato facile affrontare tutto quello che è successo in questi anni – conclude Skofic– compresa la sua morte improvvisa e tutta la pressione mediatica».