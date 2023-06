Nastro d'argento a 'La stranezza', domani la cerimonia dei premi a Taormina

È 'La stranezza' il film vincitore dei Nastri d’argento 2023. I riconoscimenti saranno consegnati domani sera durante la cerimonia che chiude la 69esima edizione del Taormina Film Fest. Sul palco del Teatro greco ci saranno anche due riconoscimenti al talento femminile: il 'Premio Manfredi' a Paola Minaccioni, nella tradizione dei giornalisti cinematografici a Taormina, e il 'Premio Nastri d’Argento/Pinko' a Lucrezia Guidone, tra successo e popolarità, per la 'performance dell’anno' non soltanto con il suo personaggio in Mare fuori.

Protagonista della serata il cast de 'La stranezza' nell’incontro ravvicinato con il pubblico di Taormina con i premi al regista Roberto Andò, allo sceneggiatore Ugo Chiti (anche in rappresentanza di Massimo Gaudioso) e, ancora, ai produttori Angelo Barbagallo (Bibi Film) e Attilio De Razza (Tramp Limited) con Paolo Del Brocco (Rai Cinema) e Giampaolo Letta (Medusa). E ai protagonisti de La stranezza: Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, Giulia Andò. Per sottolineare l’eccellenza di un’intera squadra artistica e tecnica di altissima qualità, Nastri d’Argento vanno anche a Maria Rita Barbera (costumi), Giada Calabria (Scenografia), Esmeralda Calabria (montaggio), Maurizio Calvesi (Fotografia), Carlo Missidenti (sonoro in presa diretta), Michele Braga e Emanuele Bossi (Musica) e Chiara Agnello (casting director).

"E' un riconoscimento davvero speciale - si legge nelle motivazioni - per un film che, giocando con intelligenza sui tasti dell’intrattenimento popolare e della cultura più alta, ha saputo aprire una nuova strada anche alla commedia, conquistando il pubblico con la rilettura cinematografica di un metateatro squisitamente pirandelliano in cui irrompe con eleganza la spontaneità di una comicità irresistibile», si legge nella motivazione di questo inconsueto Nastro collettivo». "Un progetto - aggiunge a nome del direttivo nazionale Sngci la presidente, Laura Delli Colli - che ha siglato una sinergia vincente, unendo nella formula produttiva anche due concorrenti come Rai Cinema e Medusa Film, insieme per sostenere un’idea colta e, insieme, capace di conquistare il grande pubblico in una sinergia straordinariamente originale».