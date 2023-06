Domani al Tao Film Fest “Billie’s magic world” del regista di origini palermitane Cinquemani. Valeria Marini? "Sarà una strega"

E’ dedicato ai bambini il film “Billie’s magic world” di Francesco Cinquemani, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti, che verrà proiettato domani sera al Teatro Antico. Cinquemani, romano, ha origini siciliane: «Mio padre era di Palermo, ho vissuto poco in Sicilia ma ne sento forte l’influenza, un aspetto di cui vado molto fiero». Si racconta: «Ho quattordici film internazionali all’attivo e la fortuna di aver lavorato con grandi attori, da John Travolta a Morgan Freeman a Brendan Fraser in produzioni rigorosamente in inglese, sempre dei miei generi preferiti, fantascienza, horror».

Adesso sembra arrivato il momento di dedicarsi alla favola: «Billie’s è una fiaba leggera, dedicata ai bambini, senza la principessa nel castello ma con un mago, Lord Domino, e credo che piacerà molto. Ci saranno anche animazioni e cartoni animati e il pupazzo Johnny “Puff” che ha voce e fattezze di Johnny Depp e salverà i piccoli dalle pericolose mire del perfido mago». Protagonisti i fratelli Alec e William Baldwin: «Saranno per la prima volta insieme: hanno girato almeno cento film ciascuno ma non avevano mai lavorato uno accanto all’altro».

Alec è stato incriminato, ma poi assolto, dopo che nel 2021 la direttrice della fotografia Halyna Hutchins era stata uccisa con un colpo di pistola sul set di “Rust”: «Dopo l’incidente – riprende Cinquemani - Alec aveva quasi deciso di smettere, perché psicologicamente a terra ma è stato grazie al progetto di Billie’s, che ha deciso di ritornare a recitare. Anch’io venivo da un periodo buio, tra la morte di mia mamma e il lockdown e, tra le tante idee prese in considerazione, ho pensato di fare qualcosa per i bambini, che sono stati i più trascurati durante la pandemia».

La bionda Valeria Marini non sarà una principessa ma una strega: «Valeria è una cara amica, una persona straordinaria con un lato comico e autoironico che nessuno ha valorizzato, qui interpreta una strega molto particolare ed è stata fantastica, nonostante non sia mai facile inserirsi in un cast con attori provenienti da Paesi differenti».

