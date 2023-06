Michela Andreozzi al Salina Marefestival, "Un successo il tour con Cucinotta e Belvedere". Premio Troisi a Iacchetti

Continua nel segno delle stelle il Marefestival di Salina. Ieri, tra gli altri, è stato il giorno di Enzo Iacchetti, il popolare conduttore di Striscia ha ricevuto il Premio Troisi insieme all'attrice Vittoria Belvedere.

Ed è stata anche la giornata di Michela Andreozzi. «La mia ultima esperienza al teatro Le figlie di Eva con Mariagrazia Cucinotta e Vittoria Belvedere è stata un successo e per quattro anni di seguito lo spettacolo è stato sempre sold out. È stata una bellissima esperienza lavorare con delle amiche. Il nostro successo è stato divertirsi insieme. Vorremmo farne altri, ma non è facile scrivere storie accattivanti come questa. Sono convinta che la qualità paga sempre e riesce a conquistare il pubblico e a riempire i teatri». Così l’attrice e regista al Marefestival di Salina, dove ha presentato anche il suo prossimo film «Una gran voglia di vivere».

«Mi sono divertita moltissimo in questo periodo a teatro - ha aggiunto Vittoria Belvedere anche lei al Marefestival - perché ho lavorato con due grandi professioniste come Mariagrazia Cucinotta e Michela Andreozzi che sono anche due amiche. Siamo tre donne realizzate professionalmente che hanno lavorato molto bene e sono diventate sempre più amiche. Anche il Cinema italiano sta rinascendo e tornerà ai fasti prima del Covid».