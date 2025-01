Messina, il venerdì di Cissè ma non solo

È il giorno della presentazione ufficiale del progetto di AAD Invest per il Messina, ma anche vigilia del delicatissimo duello salvezza di domani contro il Latina. Un venerdì ricco di appuntamenti che seguirà un doppio binario.

Porte aperte. Si inizia alle 10 con l’allenamento al “Marullo” aperto al pubblico, come voluto dal tecnico Simone Banchieri. Abbraccio atteso tra squadra e tifosi pronti a dare la spinta verso una partita che potrà dire molto sulle speranze di permanenza in Lega Pro dell’Acr. In campo ci saranno anche Rocco Costantino e Jaron Vicario, gli ultimi due colpi di mercato del club, ingaggiati ma non ancora annunciati per ragioni amministrative: questione di ore. Non ci sono problemi sul loro tesseramento. Che alimenta una super campagna acquisti, alla quale si aggrappa anche la società per ottenere numeri importanti in termini di presenze per la prossima gara di campionato al “Franco Scoglio”.

Ceo e consulenti. Nel pomeriggio, invece, alle 15.30 toccherà a Doudou Cissè, ceo della fiduciaria lussemburghese che detiene l’80% delle quote del club da inizio mese, prendersi la scena. Il “boss”, come ribattezzato dal presidente Stefano Alaimo, è arrivato ieri in città, facendo tappa a Bisconte per incontrare la squadra, per poi intrattenersi in altri impegni istituzionali e operativi. Nell’incontro al Comune, al quale sono stati invitati il sindaco Federico Basile, la giunta e i consiglieri comunali, prenderà parte (oltre ad Alaimo) anche il consulente Francesco La Fauci. Non sarà il solo, perché in “quota” AAD, ci saranno anche due ex calciatori che hanno militato in Ligue1 e Liga, che si occuperebbero di reperire talenti in Europa e non solo per conto della società di Cissè.

Quartarone addetto agli arbitri. Le scorse ore sono servite anche per parlare della strutturazione societaria, con l’inserimento di qualche nuova figura. Tra queste ci sarà Nanni Quartarone, individuato come nuovo addetto agli arbitri. Nell'ultimo triennio componente della Commissione Disciplina Sicilia dell'Aia ha fatto parte della Can Pro sino al 2011.

Cercasi difensore centrale. Senza sosta continua l’impegno del ds Domenico Roma per completare l’organico, concludendo un’autentica rivoluzione che ha già dato volto nuovo alla squadra. Si cerca ancora il difensore centrale di piede destro, ma ha perso quota la pista che porta a Simone Benedetti dell’Avellino, il quale pare più orientato ad accettare la corte concomitante della Lucchese.

Krapikas gioca: accordo vicino. L’altra questione aperta è quella che riguarda il portiere: Titas Krapikas dovrebbe restare, nonostante il pressing del Trapani che avrebbe determinato un effetto a catena. Nelle scorse ore si è discusso di un allungamento con adeguamento del suo contratto, come peraltro accaduto per altri elementi come Lia e Petrucci, e si sarebbe arrivati vicinissimi all’accordo. In ogni caso, toccherà al lituano difendere i pali contro il Latina.

Curtosi verso Sant’Agata. Il Messina però sta cercando un altro estremo difensore competitivo, all’altezza della situazione nel caso in cui, ad esempio, dovesse essere squalificato (è in diffida) Krapikas. Per questo si sta trattando per Davide Barosi, classe 2000, attualmente in forza al Giugliano. In caso di ingaggio, partirebbe Flavio Curtosi, che avrebbe già un accordo di massimo per tornare al Città di Sant’Agata in Serie D. Concluso infine anche l’affare con la Triestina per Leonardo Pedicillo, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, ceduto agli alabardati ma destinato a rimanere in prestito sino a fine stagione.