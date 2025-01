Messina, Cissè vicino alla squadra alla vigilia del match con il Latina. Costantino carico: "Concentrati sulla salvezza" VIDEO

Il ceo di AAD Invest Doudou Cissè, nuovo proprietario del Messina, è stato vicino alla squadra anche stamattina durante la rifinitura che precede la sfida salvezza di domani contro il Latina al San Filippo. A fine seduta si è soffermato a parlare con mister Simone Banchieri e lo staff tecnico, ma anche con qualche giocatore come il capitano Petrucci.

Al "Marullo" presenti un centinaio di tifosi. A seguire la sessione pure il direttore sportivo Domenico Roma, assieme a Francesco Ramondino, in attesa della volata di mercato che porterà un difensore centrale destro forte e un altro portiere.

Foto di rito per Chiarella, Tordini e Costantino: i nuovi attaccanti giallorossi. In gruppo anche Vicario, il cui tesseramento è stato formalizzato proprio in questi minuti. "Sono carico, concentrato sull'obiettivo salvezza - ha detto Rocco Costantino, arrivato dal Catania -. Non mi era mai capitato di arrivare in un gruppo così rinnovato ma non abbiamo troppo tempo per pensare, dobbiamo solo lavorare e vincere".