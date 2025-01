Messina all’attacco, firma Costantino! Ora pressing su Benedetti dell’Avellino

Il Messina ha il suo attaccante, quello cercato e voluto sin dal ritorno del direttore sportivo Domenico Roma: ecco Rocco Costantino! La punta, di proprietà del Catania ma che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Lucchese, ha firmato ieri il contratto che lo lega al Messina. Svizzero di nascita, classe 1990, porterà esperienza e voglia di riscatto dopo qualche passaggio a vuoto. Un altro uomo spogliatoio, pronto a fare sentire la propria presenza in campo e fuori, forte di doti tecniche ma anche umane, come confermato anche da alcuni fotogrammi di vita, ad esempio l’orgoglio di avere vissuto il Cammino di Santiago per ritrovarsi spiritualmente qualche anno fa.

Ma non è l’unico colpo che rivoluziona l’attacco del Messina, dopo gli arrivi precedenti di Dell’Aquila, De Sena e Tordini. Sempre dal Catania, rientrando dal prestito al Rimini, è stato preso a titolo temporaneo Marco Chiarella, classe 2002, estroso esterno che già ieri si è allenatore coi suoi nuovi compagni.

Ai piedi dell’Etna sbarca invece Giulio Frisenna, già corteggiato da Frosinone e Juve NG in questa parentesi di mercato e che invece “torna a casa” essendo originario di Catania e cresciuto nelle giovanili rossazzurre. Il Messina, dalla cessione, dovrebbe anche incassare un indennizzo.

Dalla Triestina approda invece Jaron Vicario, olandese di origini caraibiche, classe 1999, jolly offensivo. Anche lui è giunto ieri in città ed è pronto a legarsi al Messina. Definita al contempo la cessione di Leonardo Pedicillo alla società alabardata, che però lascerà in prestito all’Acr il calciatore catanzarese sino al termine dell’attuale stagione. Una buona notizia perché garantisce un’arma importante ai peloritani, impiegabile da mezzala o da trequartista.

Ceduto invece Martino Cominetti, che passa al Sestri Levante dopo una prima parte di stagione del tutto deludente. Stesso destino che potrebbe spettare a Re e Mamona, fuori dal progetto tecnico e quinti potenzialmente destinati a rientrare dai rispettivi prestiti.

Il mercato però non si ferma qui e sono ore ancora di ferventi trattative. Saltata quella per il ritorno di Michele Avella, con il Brescia che ha bloccato il portiere. Ma con l’esonero di Ezio Capuano a Trapani e il possibile addio anche del ds Peppino Pavone, il portiere Titas Krapikas non lascerà più lo Stretto: le parti si sono parlare ieri e concordato una soluzione buona per tutti così da continuare il percorso insieme.

Ora testa al difensore di piede destro, pezzo importante mancante nell’opera di rafforzamento condotta da Roma. Ancora apertissima la pista che porta a Simone Benedetti, classe 1992 dell’Avelllino. C’è l’ok del club irpino, attesa la decisione del calciatore ma filtra parecchio ottimismo.

La squadra intanto continua ad allenarsi in vista della delicata sfida contro il Latina di sabato, in un clima di trasporto collettivo per una partita che può risultare decisiva. Oggi alle 12 scatterà la prevendita: attesa una buona risposta di pubblico, per la posta in palio ma anche per i recenti acquisti. Proprio per coinvolgere la gente di Messina, il tecnico Simone Banchieri ha chiesto e ottenuto che la rifinitura in programma domani al “Marullo” si svolga a porte aperte.