Settori giovanili, Fair Play Messina: l’U15 Élite cala il tris. Settebello Next Gen U17, U14 vittoriosa nel derby con la Messana

Inizia con un pareggio il weekend calcistico targato Fair Play Messina: al “Comunale” di Roccalumera finisce 1-1 per l’U15 Provinciali contro la Sport Project Academy. Pizzo porta in vantaggio gli ospiti ma la formazione bianconera subisce la rete del pari nella ripresa. Un segno X tra le prime due formazioni del campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone C con i ragazzi di mister Caminiti che restano la miglior squadra in classifica a quota 25 punti. Sconfitta di misura per 1-0, invece, al “Pietro Gangemi” di Torregrotta per l’U14 Regionali. Più che positiva comunque la prestazione dei ragazzi di mister Barreca che dominano il primo tempo: al minuto 2’ La Porta colpisce il palo per i bianconeri. Un minuto dopo ci prova Vermiglio ma Natoli para. Al 18’ ancora attento Natoli, stavolta sulla punizione di Cafarelli. Al 24’ lancio lungo per Vermiglio, la palla resta al 9 ma calcia su Parisi. Nella ripresa a passare in vantaggio sono i locali al 7’: punizione di Parisi, la sfera arriva a Costa che fa assist per Genovese che segna il goal vittoria. I bianconeri restano a quota 15 punti ma giocano un’ottima partita contro l’imbattuta Torregrotta.

L’U15 Élite ottiene il quarto risultato utile consecutivo: al “Comunale Anastasi” finisce 0-3 sul campo della Dream Soccer; vittoria firmata Centorrino, autore di una doppietta, e Bombaci. I ragazzi di mister Cucinotta restano secondi in graduatoria a -7 dalla capolista Accademia Siracusa e a +6 su Game Sport Ragusa e Katane Soccer. Nel prossimo turno i bianconeri affronteranno il fanalino di coda GI.FRA. Milazzo al “Sorbello Stadium”. Dopo aver osservato il turno di riposo previsto nello scorso weekend, torna in campo l’U17 Élite di mister Moschella. Al “Sorbello Stadium” finisce 1-1 contro la capolista Game Sport Ragusa. L’undici titolare è: Foresta, Deodato, Minissale, Chillemi, Raneri, Brancato, Sofia, Conteh, De Maria, Franco e Panteoro. Al 5’ ci provano subito i padroni di casa: da calcio d’angolo De Maria si infila nella difesa ragusana e prova l’esterno che finisce fuori. Rispondo gli ospiti al 21’: Simola su punizione mette in mezzo sulla seconda svettata arriva Brugaletta para Foresta. Tre minuti dopo contropiede di De Maria che viene atterrato dalla scivolata da ultimo uomo di Cascone che viene espulso e finisce la sua partita. In superiorità numerica la Fair Play prova a passare in vantaggio e cerca più volte la rete: al 30’ Deodato controlla, entra in area e spara alto. Un giro di lancette e Deodato serve in mezzo per il velo di De Maria per Franco che calcia, parata strepitosa di Ormeni. Al 37’ da calcio d’angolo palla in mezzo per Raneri che non trova la porta. Poco dopo lettura errata degli ospiti che lasciano spazio ad un cost to cost di De Maria, salta anche il portiere e clamorosamente non trova la conclusione vincente. Nel momento migliore della Fair Play a passare in vantaggio sono gli ospiti al 41’: gol sbagliato gol subito, cross in mezzo di Iozzia per la testa di Iemmolo che trova la rete dell’1-0. Nel secondo tempo sono poche le occasioni importanti e sono tutte a tinte bianconere: al 19’ Franco viene servito in profondità, crossa dentro trovando una deviazione, Panteoro fuori area è il più lesto di tutti ma calcia fuori. Dopo cinque minuti arriva la tanto cercata rete del pareggio: punizione da zona defilata per De Maria che mette dentro per la testa di Chillemi che fa 1-1 e pareggia i conti. I ragazzi di mister Moschella cercano di vincerla al 40’ con Deodato che mette in mezzo, aiutato da un difensore serve Panteoro che tira sul fondo. Finisce così tra Fair Play e Game Sport con i messinesi in zona playoff a quota 20.

Nette vittorie per le formazioni Next Gen sia nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B che nel campionato Allievi Provinciali U17 - Messina - Girone B. La Next Gen U17 di mister Fiumara vince 7-0 con la tripletta di Di Salvo, la doppietta di Summa e el reti di Pallotta e Laganà. Si conferma una vera e propria schiacciasassi: 9 vittorie su 9 gare disputata e quinta partita senza subire reti. Nella seconda giornata del girone di ritorno nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B, al “Sorbello Stadium” di Bisconte, la Next Gen U15 vince 5-0 contro il Riviera Nord. Mister Cangemi schiera Fiumara tra i pali, Saglimbeni, Sturniolo, Giostra, Costa, Morabito, Lazzara, Giliberto, Suaria, Di Natale e Samuel Jackson. Un primo tempo a senso unico dove i bianconeri fanno tre reti in cinque minuti: al 9’ angolo per Di Natale che colpisce la traversa. Al 11’ Punizione di Sturniolo che finisce sul secondo palo, Giostra aggancia e infila con un bel destro portando in vantaggio i suoi. Sessanta secondi ed è raddoppio Next Gen: Gran lancio da sinistra per Jackson che scarta anche il portiere e mette in rete. Al 15’ Morabito avvia l'azione, Jackson si invola a destra e crossa su Di Natale, zuccata verso la porta e gran parata di Napoli. Dall’angolo che ne segue arriva il 3-0 bianconero: Angolo battuto corto e perfetto cross sul secondo palo dove Giostra firma il tris e la doppietta personale. Nella seconda frazione il copione non cambia, anzi la Next Gen si porta sul 4-0 al 22’: Giliberto da Carbone che segna ancora un gol per la Fair Play. Al 25’ i padroni di casa chiudono ulteriormente il match: Cross dalla destra per Di Natale che insacca il definitivo 5-0. Importante ritorno alla vittoria per l’Atletico Messina U15 che vince 2-6 al “Sorbello Stadium” ottenendo il secondo successo in campionato.

Straordinaria vittoria per la Fair Play Sq. B U14 Regionali: interamente composta da classe 2012, un anno sotto età, vincono 4-2 nel derby contro la Messana grazie alla doppietta di Bernava e ai goal di De Salvo e Gabriel Schepis. Mister Leto mette in campo: Raimondi, Marini, De Salvo, Crisafulli, La Malfa, D’Agostino, Distefano, Genovese, Bernava, Faliti e Schepis. A passare sopra sono gli ospiti al secondo minuto: Lancio per D'Angelo che approfitta di un missunderstanding tra portiere e difensore e infila in rete. I bianconeri trovano la rete del pari al 20’ con il tiro dalla grande distanza di De Salvo. Nel secondo tempo la Fair Play completa la rimonta: al 10’ su un calcio d'angolo messo fuori, Bernava al volo trova un gol bellissimo per il vantaggio. Dopo tre minuti i padroni di casa si portano sul +2: cross di Genovese per Schepis che segna di testa. Al 18’ si rifanno sotto gli ospiti grazie ad un autogoal sfortunato di Gabriel Schepis che si ostacola con Marian e il pallone termina in porta. A sei dal termine la Fair Play chiude il derby: Bernava da fuori batte Fiorino e sigla la rete del 4-2; doppietta personale per lui. Nel campionato Juniores Regionali U19 - Messina - Girone B finisce 1-1 tra Fair Play e Atletico Messina. A segno per i bianconeri Deodato. I ragazzi di mister Moschella si portano a quota 13 in campionato a -1 dalla zona playoff occupata dalla Messana.

Tabellino Campionato Under 17 Élite - Girone B - 17a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, sabato 25 gennaio - ore 16:30

Fair Play Messina U17 Élite - Game Sport Ragusa: 1-1

Marcatori: 41' Iemmolo (G), 24’ st Chillemi (F)

Fair Play Messina U17 Élite: Foresta, Deodato, Minissale, Chillemi, Raneri, Brancato (37’ st Tutino), Sofia, Conteh (22’ st Maccarrone), De Maria, Franco, Panteoro

Allenatore Domenico Moschella

Game Sport Ragusa U17 Élite: Ormeni, Cascone, Parisi, Brugaletta, Denaro, Iozzia, Simola, Modica, Maltese, Iemmolo, Ciccia.

Allenatore Alessio Milazzo

Tabellino Campionato Provinciali U15 - Messina - Girone B - 9a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 26 gennaio - ore 10:00

Next Gen Fair Play Messina - Riviera Nord: 5-0

Marcatori: 11' Giostra, 12' Jackson, 15' Giostra, 27’ st Carbone, 30’ st Di Natale

Next Gen Fair Play Messina: Fiumara, Saglimbeni, Sturniolo, Giostra (18’ st Bucolo), Costa (15’ st Marino), Morabito (1’ st De Luca), Lazzara (12’ st Carbone), Giliberto, Suaria, Di Natale, Samuel Jackson (12’ st La Rosa).

Allenatore Cangemi

Riviera Nord: Napoli, Barreca, Cosio, De Francesco, Costanzo, La Rosa, Mondello, Bombaci, Sorrenti, Vitanza, Buta.

Allenatore Alessandro Denaro

Tabellino Campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E - 11a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 26 gennaio - ore 11:45

Fair Play Messina Sq. . - Messana: 4-2

Marcatori: 2' D'Angelo (M), 20' De Salvo (F), 10’ st, 34’ st Bernava (F), 13’ st G.Schepis (F), 18’ st aut. G.Schepis (M)

Fair Play Messina Sq. B: Raimondi (7’ st M,Schepis), Marini, De Salvo, Crisafulli (18’ st Alessi), La Malfa, D’Agostino, Distefano (18’ st Casco), Genovese (18’ st Cicero), Bernava, Faliti, G.Schepis.

Allenatore Leto

Messana: Villari, Stracuzzi, Galati, Anastasi, Romeo, Brunello, Quartarone, Zanghì, Caminiti, Scandura, D’Angelo.