Messina, ufficiale Chiarella in attacco. Quasi fatta anche per Vicario e Costantino

Nuovo acquisto perfezionato dall'Acr Messina. Il club biancoscudeìato ha ingaggiato l'attaccante Marco Chiarella. Il classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal Rimini (proprietà del Catania) e si legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30 giugno. Il ragazzo si è già allenato oggi con i nuovi compagni di squadra.

Ma il lavoro del club non si ferma: a breve saranno ufficiali anche gli acquisti di Vicario e Costantino. Entrambi sono già in città e la società sta ultimando le pratiche per il loro acquisto.