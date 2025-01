Messina, segnali incoraggianti. Mercato: trattavite per far arrivare Avella, Chiarella e Costantino

Allenamento domenicale ieri per il Messina, che si è ritrovato nel pomeriggio al San Filippo per una seduta di parziale scarico dopo la partita di sabato a Caserta. Un modo per continuare a fare gruppo ma anche per permettere a mister Sergio Banchieri (oggi la presentazione ufficiale) di conoscere meglio la rosa, “entrare dentro” le caratteristiche dei singoli, iniziare a trasmettere il proprio pensiero caratteriale prima ancora che tattico.

Dal “Pinto” sono già emersi segnali incoraggianti: voglia e atteggiamento. Dalla “garra” di Crimi all’esultanza di Ingrosso per una semplice palla liberata, passando dalla regia di Buchel. Un punto e tanto coraggio come buon viatico ma ora bisogna andare avanti per raggiungere l’obiettivo salvezza, concentrandosi sulla sfida contro il Latina, altro playout anticipato, per il quale si attende (sabato) uno stadio pieno per sostenere la squadra.

Cambiare guida tecnica serviva, al di là di com’è avvenuto, anche per rompere quella tendenza al pessimismo che sembrava avere preso il sopravvento nell’ambiente, così come l’arrivo di elementi nuovi, oltre all’innalzamento tecnico, è importante anche per riportare entusiasmo e ritrovati stimoli. I giocatori, comunque, attraverso il capitano Davide Petrucci, hanno voluto salutare l’ex tecnico e probabilmente, tra le linee, chiarire che il suo mancato ritorno non è passato da un loro rifiuto: «A nome di tutta la squadra - si legge in una nota -, teniamo ad esprimere la nostra stima e l’affetto per mister Modica. È stato un allenatore esemplare, sempre vicino alla squadra e alla città. Il suo impegno e la passione per i colori giallorossi sono innegabili, sia come calciatore che come allenatore. Lo ringraziamo insieme a tutto il suo staff per ciò che ha fatto per noi e gli auguriamo il meglio per il futuro. Adesso siamo ben concentrati sull’obiettivo salvezza, felici di continuare con mister Banchieri».

La settimana ripartirà dal campo (oggi unica seduta) ma soprattutto col mercato che si concluderà lunedì prossimo. Attesi i prossimi rinforzi, con il ds Domenico Roma che spera di inserire tra oggi e domani due-tre elementi: vicino il portiere Michele Avella dal Brescia, per l’attacco invece trattative che paiono in chiusura per Marco Chiarella (dal Rimini tramite Catania), e Rocco Costantino (Lucchese in prestito sempre dal Catania). In uscita Krapikas verso Trapani, che probabilmente ha voluto salutare Messina con la prestazione super di Caserta. Ma anche Salvo diretto a Picerno.