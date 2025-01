Messina, arriva in prestito dal Lecco l'attaccante Mattia Tordini

L’ACR Messina si rafforza con un colpo importante in attacco. Il club biancoscudato ha ufficializzato l’ingaggio di Mattia Tordini, giovane e promettente attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Lecco. Il calciatore rimarrà legato alla società siciliana fino al 30 giugno 2025.

Tordini, cresciuto nel settore giovanile del Lecco, ha già dimostrato di avere qualità tecniche e atletiche che lo rendono uno degli under più interessanti nel panorama calcistico nazionale. La sua versatilità in campo, unita a un buon fiuto per il gol, rappresenta un’arma preziosa per il Messina, che punta a risalire la classifica e centrare i propri obiettivi stagionali.

Con questo innesto, la dirigenza biancoscudata conferma la volontà di puntare sui giovani talenti per costruire un progetto solido e ambizioso. "Siamo felici di accogliere Mattia nella nostra squadra. Siamo certi che il suo entusiasmo e le sue qualità daranno un contributo importante al nostro gruppo", si legge in un post sui social.