Messina, confusione e passaggi a vuoto. Così non si va lontano

Mercoledì sera: conferenza convocata per fare chiarezza sulla crisi tecnica data per "risolta" . Si diffonde la voce dal sapore di certezza, visti i toni da interpretare dal comunicato stampa, di un "Modica ter", contro ogni ragionevole senso morale e logico dopo quanto successo, ma forse ritenuta utile per tempi sportivi e ragionamenti economici. Giornalisti pronti a presentarsi stamattina ma serpeggiano voci che tutto sia nuovamente saltato . E così è: spunta il presidente Stefano Alaimo che di questi tempi sembra un marziano piombato in un mondo di cui non conosce regole non scritte e dinamiche: il "pianeta calcio".

Grottesco, sconclusionato, sicuramente evitabile : è quanto accaduto negli ultimi tre giorni nella città dello Stretto. Specie in un momento così delicato per un Messina che vive sul filo della salvezza come un equilibrista che rischia di cadere senza rialzarsi più.

Cosa dice? Che il ds Domenico Roma non dorme la notte per fare il bene del Messina. Non ci sono dubbi, ma c'era bisogno di convocare una conferenza per dirlo? Poi fa sapere che l'allenatore è in una lista che si sta valutando, pronto a essere ufficializzato. Pare sia Cudini ma rischia di saltare anche lui. Inadeguatezza su inadeguatezza. L'ultima pista che sembra avere preso corpo è quella di Simone Banchieri. Intanto si accumula un'altra figuraccia, l'ennesima di una stagione che pare avere (ma fino all'ultimo spereremo di no) un esito già scritto: retrocessione, bene che vada.

Tutto è nelle mani della squadra, unica componente che al momento pare avere avuto la lucidità di capire che tornare sui propri passi avrebbe avuto effetti devastanti, nell'immagine e nell'efficacia. Ma ormai la frittata era stata fatta. Salvato il salvabile, toccherà a loro provare a tenere viva la fiammella della speranza salvezza. Dando tutto in campo, perché l'allenatore che dovrebbe (accadrà mai?) aggregarsi domani nel Cosentino per la rifinitura avrà troppo poco tempo per capire e calarsi in un contesto in parte dilaniato da mesi di sconfitte, sofferenze e scivoloni gestionali (usiamo termini gentili) e dall'altra ancora acerbo a livello di comprensione complessiva.