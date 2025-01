Settori giovanili, Fair Play Messina: successi per U14, U16 Regionali e U15 Provinciali, pari per l’U15 Élite

Nel campionato Allievi Provinciali U16 - Girone C, al “Sorbello Stadium”, la Fair Play Messina Sq. B vince 6-1 contro l’AGA Messina grazie alla doppietta di Tramontana e alle reti di Di Pietro, Galletta, Gervasi e Prugno . Il duo tecnico Caminiti-Chiofalo mette in campo Pintaldi, Daleno, Prugno, Vinci, Galletta, Cinturrino, Tramontana, Di Pietro, Gervasi, Sciabbarasi e Molonia. Bianconeri subito in vantaggio al 4’: Recupero palla di Gervasi che lancia Molonia, palla ancora a Gervasi che tira e impegna Romano, il piu lesto è Di Pietro che grazie a un tiro deviato trova la rete del vantaggio. Fair Play che raddoppia dopo dieci minuti: Molonia di tacco libera Galletta che tira da posizione defilata, la conclusione viene sporcata e termina in rete. Al 16’ Punizione per Molonia che di testa impegna il portiere ma era tutto fermo per off-side. Ancora i padroni di casa pericolosi: al 20’ Punizione di Sciabbarasi che termina alta. Il tris della Fair Play al 30’: Daleno per Di Pietro che la restituisce al numero 2, conclusione sul palo e tocco sotto porta di Tramontana per il 3-0. Rientrano in partita gli ospiti ad un minuto dal termine della prima frazione: Angolo sul secondo palo dove sbuca Romeo per la rete del 3-1. Nella ripresa al 5’ ritorna sul +3 la squadra di casa: Tiro dalla distanza di Sciabbarasi, Romano risponde ma non trattiene e Tramontana infila il 4-1. Passano tre minuti e arriva anche il 5-1: Gervasi da fuori sorprende il portiere ed entra nel taccuino dei marcatori. Al 19’ per l’AGA Messina il più pericoloso è Romeo che a tu per tu col portiere metto a lato. Tenta anche Vita di trovare la rete del 5-2: sterza sul destro ma calcia a lato. A quattro dal termine la Fair Play fa la sesta rete: da calcio d’angolo Molonia trova la rete del definitivo 6-1.

Larghe vittorie per le due formazione U15 Provinciali: nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone C, al “Comunale Nicola Bonanno” dell’Annunziata, la Fair Play vince 8-0 sullo Sporting Savoca. A segno per i bianconeri La Porta, con una tripletta, Rotondo, con una doppietta, Vermiglio, La Malfa e Cafarelli. La formazione di mister Caminiti resta imbattuta in campionato con ben otto successi in altrettante gare. Ampio successo anche per la Next Gen di mister Cangemi: 0-15 contro l’Atletico Messina. In rete Carbone e Marino con due triplette, Lasme, Morabito e Marino, con tre doppiette, Sturniolo, Giostra e un autogol. Bianconeri che restano a -1 dalla Messana in quella che si prospetta una bella lotta per il primo posto in classifica.

Turno di riposo per l’U17 Élite mentre l’U15 Élite continua la rincorsa alla vetta. Al “Sorbello Stadium” la Fair Play ospita il Game Sport Ragusa in un importante scontro tra seconda e quarta forza del campionato. Mister Cucinotta si affida a Villari in porta, Panasiti, Ruggeri, Mazzeo, Santoro, Marino, Ieni, Lucifora, Centorrino, La Monaca e Schepisi. Pericolosa al 7’ la squadra di casa: Lucifora per Schepisi, palla dento su Centorrino che prova in palombella ma La Monica con un gran colpo di reni mette in corner. Al 13’ Sugli sviluppi di angolo colpo di testa di Schepisi sventato da un grande La Monica. Ci prova cinque minuti dopo Centorrino ma non trova lo specchio. L’estremo difensore ospite è perfetto sia al 28’ sul colpo di testa di Santoro e al 30’ su Centorrino. Ancora il numero 9 della Fair Play che cerca la rete dopo un lancio ricevuto dalle retrovie ma calcia fuori. L’ultima azione del primo tempo è l’azione indiavolata di Schepisi, chiuso però dal solito La Monica. La seconda frazione si apre col vantaggio ospite: la zampata di Settineri sblocca le marcature al “Sorbello Stadium”. Prova a trovare subito il pari la squadra di mister Cucinotta: Schepisi dalla destra mette in area dove il neo entrato Bombaci non riesce a trovare il goal. Al 8’ ci prova Santoro ma La Monica si fa trovare ancora una volta pronto. Al 16’ dopo un'azione insistita Schepisi prova la conclusione ma tira fuori. Dopo sei minuti gli ospiti potrebbero chiudere il match con Basile che tira da fuori ma centra in pieno la traversa. Al 26’ la Fair Play riesce finalmente a bucare la rete protetta benissimo da La Monica: tiro di Centorrino respinto, arriva Bombaci e cala il pareggio tanto cercato dalla squadra di casa. Gli ultimi tre minuti di gioco sono un vero e proprio assedio bianconero: prima Centorrino ha una clamorosa occasione in area ma calcia a lato, dopo due minuti Schepisi cerca il pallonetto ma non trova la porta e nel finale La Monaca tira da fuori ma La Monica mette in corner e salva il risultato. Pari e patta tra Fair Play e Game Sport Ragusa con la società bianconera che raggiunge quota 32 in graduatoria andando a -7 dalla capolista Accademia Siracusa.