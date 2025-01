Messina, così è tosta: cade in casa contro il Crotone. Decide una doppietta di Tumminello

MESSINA-CROTONE 0-2

Marcatore: 40’ pt e 15’ st Tumminello

Messina (4-3-3): Krapikas 6; Lia 5, Marino 5,5, Ndir 4 (18’ st Morichelli 6), Ingrosso 5,5; Garofalo 5,5, Petrucci 5,5 (18’ st Anzelmo 5,5), Crimi 5,5 (32’ st De Sena sv); Dell’Aquila 5,5 (18’ st Re 5), Luciani 4,5, Pedicillo 5,5 (11’ st Cominetti 4,5).

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio 6; Guerini 6 (39’ st Piras sv), Armini 6, Di Pasquale 6, Giron 6,5; Barberis 6,5, Gallo 7 (42’ st Stronati sv); Silva 7 (39’ st Vilardi sv), Tumminello 8 (29’ st Oviszach 6), Vitale 7,5 (29’ st Schirò 6); Gomez 7. All. Longo 7.

Arbitro: Roberto Lovison di Padova 6,5

NOTE. Ammoniti: Armini (C), Ndir (M). Corner: 3-2 - Recupero: 5’ e 5’. Paganti 3.105 (inclusa quota abbonati). Studenti 600. Totale presenti 3.705 (assenti i tifosi ospiti)

Decimo risultato utile consecutivo in trasferta e -5 dal primo posto per il Crotone che passa a Messina per 2-0 con una prestazione di grande autorità, consapevole della propria forza, ma mai lezioso. In vetrina l’intero attacco rossoblù, con Tumminello a legittimare con una doppietta il lavoro dei compagni di reparto. Messina chiamato a registrare da subito i nuovi innesti, soprattutto in vista del prossimo scontro diretto con la Casertana, vittoriosa in casa della Turris.

Mezz’ora ad alta intensità per il Crotone, il Messina prova a rispondere, trascinato dall’entusiasmo della Curva Sud e dall’intraprendenza del 2004 Dell’Aquila, subito nel vivo della manovra. Calabresi sul pezzo, all’11’, dopo una sponda aerea di Gomez, Vitale calcia forte dal limite, ma Ndir si oppone con il corpo. Centrale senegalese protagonista in negativo al 14’ quando Giron lo semina con un semplice controllo orientato (botta mancina parata da Krapikas), mentre al 23’ il Crotone va a un passo dal vantaggio. Splendida palla di Vitale sul primo palo, Gomez svetta sulla testa di Ndir, ma la sua incornata si stampa sul palo. Preme il Crotone, Krapikas risponde su Silva e poi blocca anche la conclusione di Gomez. Il Messina sembra poter respirare, ma al 40’ i rossoblù colpiscono in un momento in cui avevano allentato la presa. Ennesimo spunto di Vitale, palla radente in area che Tumminello gira a rete di prima intenzione.

Gioca bene il Crotone anche in avvio di ripresa e dopo un mancino di poco largo di Silva, allo scoccare dell’ora di gioco arriva il raddoppio: Vitale pennella, Tumminello è tutto solo e tocca quanto basta per superare Krapikas. Triplo cambio per Modica (dentro Re, Anzelmo e Morichelli, fuori, tra gli altri, un disastroso Ndir), ma il Crotone sfiora subito il tris con i soliti Vitale e Tumminello. Ma la partita è chiusa con mezz’ora d’anticipo: i rossoblù gestiscono con personalità, il Messina si conferma inconsistente anche con una reazione che non c’è.