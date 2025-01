Il Messina cerca i tre punti della svolta contro il Crotone

La prima uscita della nuova era per il Messina che questa sera alle 20,30 ospita al “Franco Scoglio” il lanciatissimo Crotone, una delle squadre più in forma di questa fase di stagione. Gruppo biancoscudato rinnovato in settimana da sei volti nuovi, ma rivoluzione ancora in corso all’interno della rosa allenata da Giacomo Modica: un restyling che coinvolgerà tutti i reparti, arricchito anche dall’arrivo di Gabriele Ingrosso, terzino sinistro classe 2000 prelevato in prestito dall’Audace Cerignola.

Caccia al record. Impiegato dal tecnico Raffaele nel finale del match in casa del Giugliano, Ingrosso (che ha scelto il numero 3) colma una lacuna evidente all’interno della scacchiere biancoscudato, con Modica che spesso ha fatto di necessità virtù per sopperire all’evidente buco esistente nel ruolo: «Sto bene – dice – mi sono sempre allenato e non ho mai perso il ritmo anche se ho giocato pochissimo. Sono carico e motivato per questa nuova esperienza: l’ambiente è stupendo, mi hanno accolto tutti bene e queste sono le sfide più belle da affrontare. Arrivare in una piazza del genere e raggiungere la salvezza sarebbe come vincere il campionato. Ora sta a noi – conclude Ingrosso – dobbiamo essere bravi a portare la gente allo stadio, perché saranno la nostra arma in più».

Partita jolly. Il Crotone arriva a Messina forte dei 10 punti conquistati nelle precedenti 4 giornate e con il miglior rendimento delle ultime 10 settimane (21 punti come il Monopoli). I calabresi, poi, hanno l’opportunità di accorciare a -5 dalla vetta, ma anche il Messina sa di poter conquistare punti “jolly” nella corsa alla salvezza, soprattutto in vista dei prossimi scontri diretti con Casertana e Latina.

Il nuovo numero 9. Carmine De Sena torna a vestire la maglia del Messina a 14 anni di distanza dall’ultima volta. Allora, nel campionato 2010/11 era un giovane alle prime esperienze, oggi torna da uomo maturo, ma reduce da una prima parte di stagione non semplice a Monopoli: «Ogni volta che entro in questo stadio mi vengono i brividi – afferma – e tornare a giocare a Messina per me è la cosa più bella che ci possa essere. Sono felicissimo e non vedo l’ora di scendere in campo per fare esultare i nostri tifosi. Questo è il primo anno che mi capita di giocare pochissimo, non so neanche il motivo per cui non mi sia stata data la possibilità di dimostrare il mio valore. Non ci voglio più pensare, adesso c’è questa nuova sfida che mi piace tantissimo e spero che tutto quello che non ho fatto nei primi mesi mi riesca adesso, così da portare punti al Messina con prestazioni e gol».

Rilanciarsi. La voglia di riscattare questo semestre negativo è palpabile negli occhi e nelle parole di De Sena, voglioso di dare un contributo importante per la salvezza del Messina: «Darò tutto quello che serve per raggiungere l’obiettivo prima possibile – dice ancora l’attaccante – perché giocare in un piazza così è talmente diverso. A Monopoli c’erano meno persone allo stadio e qui sarà tutta un’altra storia. Io devo solo ritrovare minutaggio e forma, però mi sento bene e vediamo se già con il Crotone potrò dare il mio contributo. Quando il mister mi chiamerà in causa cercherò di fare del mio meglio».