ACR Messina, presentati al Franco Scoglio i nuovi acquisti. Marco Crimi profeta in patria LE INTERVISTE

“Sono molto contento, perché è sempre stato un mio pensiero tornare a casa per fare il lavoro che amo nella mia città. In passato non c’erano mai state le condizioni, adesso è una grande soddisfazione essere qui. Sono andato via a 15 anni, dalle giovanili dell’allora FC, è cambiato tanto, è passata una vita, la passione per il calcio è sempre la stessa, voglio portare qui l’esperienza accumulata in questi anni, mettendola al servizio della squadra. Ero stato vicino l’anno scorso, sempre con Roma ds, adesso, finalmente, si è concretizzato questa mia ambizione”

“La situazione è difficile, ma l’entusiasmo da parte mia è al massimo, voglio dare più forza allo spogliatoio. Già dal primo incontro con i compagni, ho visto ragazzi che si sono messi completamente a disposizione e questo mi da fiducia. Io sto bene dal punto di vista fisico, grazie a Dio, pronto a giocare subito, sono sempre stato disponibile, adesso devo entrare nelle idee tattiche del nuovo allenatore e sono già mentalizzato in questo senso. A me piacciono i concetti di gioco di mister Modica, basati sulla rapidità di pensiero, corsa e verticalizzazione, perché rientrano nelle mie caratteristiche. So che in brevissimo tempo devo entrare in sintonia, ma non ci sarà nessun tipo di problema".