Settori giovanili: Fair Play Messina: successi per U15 e U17 Élite, U14 Regionali e U15 e U17 Provinciali

Fair Play Messina: successi per U15 e U17 Élite, U14 Regionali e U15 e U17 Provinciali

La Fair Play Messina torna in campo con tutte le formazioni: solo successi ricchi di reti per la società bianconera. U15 Élite vince 3-1 e blinda il secondo posto in classifica, successo esterno per l’U17 Élite che entra in zona playoff. Larghe affermazione per U15 e U17 Provinciali. Meraviglioso derby nel campionato U14 Regionali tra Fair Play Sq. B e Fair Play terminato 2-5.

Seconda vittoria consecutiva per l’U15 Élite di mister Cucinotta: al “Sorbello Stadium” finisce 3-1 grazie alle reti di Melloni, Mazzeo e La Monaca. La formazione titolare è: Villari, Panasiti, Santoro, Melloni, Lucifora, Staiti, Mazzeo, La Monaca, Schepisi e Bombaci. Subito in vantaggio i padroni di casa al 5’: punizione di Staiti, Pappalardo respinge centralmente e Giannetto Melloni segna la rete dell’1-0. Dopo quattro minuti ancora Fair Play: il pallone di La Monaca viene messo fuori, Panasiti arriva e calcia alto. Al 15’ raddoppiano i locali: punizione di Lucifora respinta, la palla arriva a Schepisi che calcia bene, Pappalardo para ma sulla ribattuta Mazzeo fa 2-0. In meno di trenta minuti la Fair Play chiude il match: al 24’ palla allargata per Panasiti che sterza e poi crossa, la sfera arriva a La Monaca che stoppa e si gira bene per il 3-0 bianconero. L’ultima occasione della prima frazione è sui piedi di Lucifora che calcia fuori dopo l’ottimo cross di La Monaca. Nella ripresa palla per Bombaci che si libera bene ma poi calcia alto. Si vede anche la Jonia: al 9’ cross dalla destra di Maugeri, la palla arriva a Patti che va al volo ma Villari para. Dopo quattro minuti sempre gli ospiti in avanti: palla messa dentro che arriva a Rangel, calcia ma è attento ancora una volta Villari. Al 17’ si rivede la Fair Play: palla lunga per Centorrino, sponda per Bombaci che poi manda Schepisi, conclusione parata da Pappalardo. Al 25’ accorcia le distanze la Jonia con una bellissima punizione di Invalsi che batte Villari e fa 3-1. Tentano di trovare il poker i ragazzi di mister Cucinotta: al 28’ Schepisi recupera palla e si invola verso la porta, dopo aver lottato per il possesso va a calciare ma la sfera termina sul fondo. Dopo due minuti ci prova Centorrino che cerca la via del goal ma la palla termina alta sopra la traversa. Poco dopo ci riprova il numero 18 ma su punizione prende la traversa. Sul finale palla aperta per Schepis che crossa, la sfera arriva a Maggiari che al volo impegna Pappalardo. Finisce 3-1 per la Fair Play che blinda il secondo posto restando a -5 dalla capolista Accademia Siracusa.