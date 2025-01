Messina, mercato pronto a sbloccarsi con i primi arrivi. Roma verso la firma

Domenico Roma verso la firma: il direttore sportivo dovrebbe tornare domani in città (al momento si trova all'estero) per firmare il contratto che lo legherà nuovamente al Messina. Cruciale è stato il lavoro del consulente Francesco La Fauci, che si sta muovendo su più fronti accanto al presidente Stefano Alaimo, il quale aveva dichiarato come la priorità come ds fosse proprio l'ex Foggia. Nelle scorse ore sono arrivate le garanzie attese per sbloccare l'impasse operativo in cui si trovava il club e così l'Acr si appresta a operare con veemenza sul mercato. Anche perché nel frattempo è stata abilitata anche la nuova firma federale.

Tre-quattro i colpi già a buon punto. Il primo arrivo previsto è quello di Daniel Dumbravanu, centrale difensivo moldavo, classe 2001, in uscita dalla Lucchese. A seguirlo, successivamente, sarà Gabriele Ingrosso, mancino classe 2000 in uscita dall'Audace Cerignola e assistito da Giovanni Tateo, procuratore che ha aiutato l'Acr in passato e ha incontrato la nuova proprietà per potere sviluppare eventualmente altre trattative in questa finestra invernale di mercato. Fatta quella che porterà Lino Ortisi all'Altamura, stessa squadra in cui si accaserà Francesco Rizzo, prossimo allo svincolo. In uscita, insistente l'interesse del Trapani per Gennario Anatriello, che ha proposto una contropartita (dovrebbe essere l'ex Zuppel) al Messina per accettare di "girare" il prestito dell'attaccante ai granata. Sul calciatore del Bologna ci sono anche Avellino e Crotone.