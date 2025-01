Cessione Acr Messina: operazione da 4 milioni di euro da versare entro il 20 marzo. Ecco i dettagli

Gli adempimenti burocratici di AAD Invest Group, nuovo proprietario del Messina, possono ancora attendere qualche giorno con la speranza che vada tutto a buon fine per non bloccare l'operatività del club che in alternativa finirebbe in una fase di stallo dalla quale sarebbe complicato venirne fuori.

Senza lo sblocco firme e il nuovo conto corrente impossibile fare operazioni in entrata e in uscita. L'atto di cessione dell'80% delle quote, firmato davanti al notaio Magno da Sciotto e Alaimo, evidenzia l'esborso importante che la fiduciaria lussemburghese dovrà approntare, pena la nullità del documento, entro il 20 febbraio con la prima rata ed entro il 20 marzo con la seconda, due tranche dunque da 1.250mila euro per un totale di 2 milioni e mezzo di euro mentre il tetto debiti è stato fissato in 1 milione e 400mila euro, il cui eventuale sforamento dovrà essere coperto da Sciotto. Se i due termini stretti non verranno rispettati, il club tornerebbe pienamente nelle mani dell'ex patron.

Ma domani si gioca e non è un dettaglio perchè il Messina per alimentare speranze di salvezza, e quindi tentare di salvare una stagione balorda, è costretto a vincere a Francavilla Fontana contro il Taranto, ultimo in classifica e candidato principale alla retrocessione diretta.