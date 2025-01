Messina, Taranto all'orizzonte ma il mercato chiama: Dumbravanu, Ingrosso e Monaco le prime mosse

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Messina verso la sfida di sabato contro il Taranto, che si giocherà a Francavilla alle 15 (a porte chiuse). Questa mattina seduta al "Marullo", sempre guidata da Maurizio Miranda, con Giacomo Modica ancora fermato dalla febbre.

Presente Domenico Roma, che oggi dovrebbe essere nominato direttore sportivo, formalizzando il suo ritorno. Ha parlato a lungo con Rizzo, Marino, Lia e Petrucci. Piccolo fastidio al flessore per Anatriello, che comunque ha partecipato alla partitella. Iniziale lavoro a parte per l'attaccante di proprietà del Bologna e per Frisenna.

Sul mercato si attendono a breve i primi innesti che dovrebbero essere in difesa. Come riportatato stamattina su "Gazzetta", si tratta di Daniel Dumbravanu (Lucchese), Gabriele Ingrosso (Cerignola) e Salvatore Monaco (Catania). In uscita c'è Lino Ortisi, diretto al Team Altamura. Da capire la situazione di Petrungaro, che ha già un accordo con il Potenza.