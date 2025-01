Messina-Audace Cerignola 1-3: quarta sconfitta di fila per i giallorossi

Nuovo anno e vecchi risultati per il Messina che, nonostante il ritorno dei tifosi allo stadio, cede 3-1 al quotato Audace Cerignola, che comincia al meglio e colpisce dopo appena 3 minuti con Ruggiero con un facile appoggio a porta vuota su assist di Russo. Il Messina si vede solo su azione d’angolo, ma senza effetti, mentre i pugliesi si rendono pericolosi con due punizioni di Achik, respinte da Krapikas. Al 36’ la migliore occasione dei giallorossi: Ortisi per Luciani, diagonale da sinistra, ma ottiene solo un angolo e sul successivo corner battuto da Petrucci, colpo di testa ancora di Luciani che finisce oltre la traversa.

In avvio di ripresa quattro cambi per mister Modica (squalificato e sostituito in panchina dal vice Miranda), che con Morleo, Anzelmo, Cominetti e Petrungaro passa al 4-3-3. Positivo avvio dei peloritani che, prima, vanno alla conclusione (alta) con Petrungaro e, poi (6’), trovano il pari con il rigore conquistato e trasformato da Anatriello. 1-1 che sembra dare coraggio al Messina, ma l’Audace Cerignola ci mette poco a reindirizzare il match dalla propria parte. Al 15’ Ruggiero per Russo a destra e preciso cross per Salvemini che, tutto solo a centro area, di testa firma il raddoppio e al 19’ angolo di Achik e Romano, ancora di testa, realizza il tris.