Messina, la nuova era di Alaimo: "Manetta è andato via". Ai tifosi: "Tornate perchè abbiamo bisogno di voi"

Prime parole per Stefano Alaimo, delegato di AAD, nuovo socio di maggioranza del Messina, che stamattina ha incontrato staff tecnico e squadra al "Marullo".

"Il capitano Manetta è già andato via, non voleva più stare e non volevamo trattenerlo controvoglia. Per il resto, dalla prossima settimana dovrebbe esserci qualche arrivo, non questa perché è tardi e domenica si gioca contro il Cerignola. Il ds? Dovrebbe essere Domenica Roma, ha voglia di tornare e conosce l'ambiente". Il dirigente cosentino però non era presente oggi al "Marullo", seguirà un altro incontro prima della fumata bianca, per concordare budget e strategie. Presenti invece Lia, Ortisi e Rizzo.

"Sciotto con noi si è comportato benissimo". Ai tifosi: "Tornate perchè abbiamo bisogno di voi"

Conferenza stampa prossima settimana per presentare la AAD e il progetto sportivo. "Sono presidente formalmente, mancano alcuni passaggi ma mi muovo già come lo fossi e sarò operativo qui a Messina 24 ore su 24. Rapporti con Sciotto? Abbiamo anticipato il nostro arrivo per incidere sul mercato, lui è un grande tifoso, magari arriva un momento in cui si è stanchi ma con noi si è comportato benissimo". Appello ai club della Curva: "Tornate perché abbiamo bisogno di voi e la vostra presenza porta punti alla squadra".