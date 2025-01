Messina, la prima mossa della nuova proprietà: il ds Domenico Roma verso il ritorno

C'è Domenico Roma in cima alle preferenze dei nuovi soci del ACR Messina per sostituire Giuseppe Pavone come direttore sportivo. Le parti avevano avuto un contatto qualche settimana fa, nelle prossime ore è previsto un confronto vero e proprio per capire se vi siano le condizioni per un ritorno dell'ex Foggia

Ha rassegnato il mandato invece il dirigente Angelo Costa, direttore organizzativo che sperava di assumere l'incarico di ds e aveva iniziato, nelle scorse ore, ad avviare alcune operazioni in uscita ma anche in entrata seguendo le direttive della vecchia proprietà, prima dell'accelerazione sulla cessione. Saltata anche l'opzione che portava al procuratore Giovanni Tateo come consulente di mercato. Dovrebbe invece restare regolarmente al suo posto l'allenatore Giacomo Modica.