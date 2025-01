Messina: il mercato si apre oggi, ma non si sa ancora chi lo farà

Al via oggi ufficialmente il mercato di riparazione per le squadre di Lega Pro, sessione cruciale per il Messina, così come lo sono state le ultime tre, nelle quali è stato necessario intervenire massicciamente sull’organico per rimediare agli errori commessi nei mesi estivi, condizionati da ritardi di programmazione, incertezze e rivoluzioni tecniche. Gennaio 2025 non fa eccezione, con l’aggravante che non si sa ancora chi si occuperà di questa finestra di contrattazioni.

Al momento, infatti, rimane vacante la casella del direttore sportivo (come quella del dg d’altronde) dopo l’addio di Giuseppe Pavone, accasatosi a Trapani. La società negli ultimi giorni ha comunque provato a muoversi, sollecitata dalla spinta di alcuni procuratori che si sono attivati per imbastire operazioni relative a propri assistiti, trovando come interfaccia Angelo Costa, ad oggi direttore organizzativo. Ma ci sono dei “grandi però” che aleggiano, considerato che nelle prossime (48) ore dovrebbero tenersi degli incontri che potrebbero cambiare le carte in tavola. E tra le ipotesi c’è anche il ritorno in giallorosso del ds Domenico Roma, che ha chiuso l’esperienza a Foggia.

Occhio a possibili novità sul piano societario: i rappresentanti della AAD Invest oggi dovrebbero essere in città e non è escluso che possano dare seguito – davanti a un notaio – al preliminare firmato lo scorso novembre. Al contempo potrebbe essere designato un responsabile di mercato con comprovata esperienza, come peraltro richiesto dalla piazza, che possa assumere la carica di ds – e qui, come detto, è una pista concreta il ritorno di Roma – o anche di consulente esterno. Una figura che abbia pieni poteri e mano libera nelle operazioni da concludere, confrontandosi con il tecnico Giacomo Modica (com’è giusto che sia) ma decidendo seguendo proprie idee in merito a necessità della squadra e caratteristiche dei singoli. Una condizione che anche il trainer dovrebbe accettare (lo farà?), limitando il proprio peso nella costruzione della rosa e concentrandosi maggiormente sugli aspetti che riguardano il campo.

Intanto, come detto, qualcosa si sta muovendo come peraltro riportato nell’articolo “collegato” dalle parole del procuratore Giovanni Tateo, altra figura in grado di assumere rilevanza nel mercato dei giallorossi.

Lino Ortisi andrà al Team Altamura, mentre Damiano Lia è considerato vicinissimo all’Audace Cerignola. Attesa l’ufficialità delle separazioni con Mamona e Di Palma. Hanno offerte buone che si stanno tenendo in considerazione sia Luciani che Marino, sui quali andranno fatte valutazioni anche sul budget che potrebbe essere poi usato per investire su profili diversi. Corteggiati con insistenza anche Anatriello e Petrungaro, tra i pochi a salvarsi nel girone d’andata: per questo dovrà essere fatto di tutto per trattenerli. In entrata, rimbalza la voce di un accordo raggiunto con l'attaccante Kamal Rizq, che arriverebbe dalla Serie D, più precisamente dal Chisola, squadra piemontese. Piace anche Simone Iocolano, classe 1989, pronto a lasciare Piacenza dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico.